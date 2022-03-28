Сова прилетела жить в Мысхако, но спасатели депортировали из квартиры

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала Алексея Одерова, t.me/alekseioderov
    © Скриншот телеграм-канала Алексея Одерова, t.me/alekseioderov

Спасатели Мысхако достали сову из чужой квартиры

Начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров написал в своем телеграме, что жительница Мысхако 28 марта обратилась за помощью к спасателям, потому что в ее квартиру залетела сова. 

В ней на помощь приехали сотрудники МЧС, при помощи подручных средств поймали сову и выпустили на волю. Одеров отметил, что сова хотела жить в Мысхако.

Как писали Юга.ру, ранее в Новороссийске котенок застрял на дереве, чтобы найти себе дом. А краснодарец так торопился отвезти кошку к ветеринару, что восемь раз нарушил правила дорожного движения. 

Новороссийск птицы Спасение

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