Сова прилетела жить в Мысхако, но спасатели депортировали из квартиры

Начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров написал в своем телеграме, что жительница Мысхако 28 марта обратилась за помощью к спасателям, потому что в ее квартиру залетела сова.

В ней на помощь приехали сотрудники МЧС, при помощи подручных средств поймали сову и выпустили на волю. Одеров отметил, что сова хотела жить в Мысхако.

Как писали Юга.ру, ранее в Новороссийске котенок застрял на дереве, чтобы найти себе дом. А краснодарец так торопился отвезти кошку к ветеринару, что восемь раз нарушил правила дорожного движения.