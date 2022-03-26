Час Земли 2022: сегодня в 20:30 участники акции по всему миру выключат свет

Самая массовая экологическая акция на планете пройдет сегодня. Начало в 20:30. Участникам предлагают на час выключить свет и все электроприборы.

Международную акцию инициировал всемирный фонд дикой природы (WWF), она объединяет более 1 миллиарда участников по всему миру. Главная цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственно относиться к ресурсам планеты.

«Час Земли» традиционно проводят в последнюю субботу марта. В России к акции присоединились в 2009 году.

Ежегодно представительство WWF России обращает внимание на одну из актуальных экологических тем. В этот раз основной посыл такой: «На Земле живут миллионы видов живых существ, включая человека. Мы все — земляне. Мы должны заботиться друг о друге. Особенно в сложные времена».

На сайте WWF также можно отметить себя на карте, если вы собираетесь принять участие в акции.

В Час Земли отключают Эйфелеву башню в Париже, мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, Оперный театр в Сиднее, Колизей в Италии, Биг-Бен в Лондоне, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Московский Кремль и другие известные объекты.