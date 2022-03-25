Глава Адыгеи провел заседание комиссии по борьбе с наркотиками
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании антинаркотической комиссии республике
В работе комиссии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ республики Владимир Нарожный, и.о. премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев, главный федеральный инспектор полпреда президента в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, руководство УФСБ, МВД, прокураторы, Верховного суда региона, а также главы муниципальных образований республики.
По информации министра внутренних дел Адыгеи Олега Безсмельницына, в прошлом году выявлено 298 наркопреступлений, из которых 124 связаны с незаконным сбытом наркотиков. В суд направлено 211 уголовных дел, 199 лиц понесли уголовное наказание. Из незаконного оборота изъято 15 кг наркотических средств. За истекший период полицейские совместно с представителями образовательных учреждений провели 2,2 тыс. профилактических мероприятий с детьми и молодежью.
Начальник УФСИН Виталий Перхорович доложил, что в исправительных учреждениях республики находятся около 480 человек, осужденных за наркопреступления. Из них 46 человек состоят на наркоучете. В прошлом году пресечено 22 факта поставок на территорию подведомственных учреждений, изъято свыше 1 кг наркотиков, возбуждены уголовные дела. С осужденными ведутся соответствующие беседы и психокоррекционная работа.
«Особое внимание необходимо обратить на мониторинг сети интернет, посредством которой идет распространение наркотических средств. Вместе с тем важно совершенствовать общее межведомственное взаимодействие по пресечению наркотрафика в республику. Кроме того, осужденные и освобожденные из мест лишения свободы, подверженные влиянию наркотиков, должны получать всю информацию о деятельности реабилитационных центров, а также иметь возможность трудоустроиться», — заявил глава республики.
О ситуации на местах доложили мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, глава Гиагинского района Андрей Таранухин и глава Майкопского района Олег Топоров. Руководители рассказали о профилактике наркопреступлений.
Мурат Кумпилов почеркнул важность усиления пропаганды здорового образа жизни, развития творческого потенциала и организации досуга населения.
«К работе антинаркотической направленности необходимо активно подключать волонтеров. Здесь также значимую роль играет правовое просвещение и информирование граждан о пагубности влияния наркотиков и правовых последствиях за их злоупотребление и незаконный оборот», — отметил Кумпилов.
На заседании также прозвучала информация о предварительных итогах мониторинга наркоситуации в республике в 2021 году. Начальник управления по вопросам региональной безопасности Алий Чиназиров отметил, что с начала года на учете у наркологов состоят 1,1 тыс. жителей республики, это на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Рост наркозависимых зарегистрирован в Майкопе, Майкопском и Красногвардейском районах. В прошлом году амбулаторные реабилитационные программы завершили 15 человек, стационарные — 5 человек.
Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи провел заседание по мониторингу отраслей экономики.