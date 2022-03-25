Глава Адыгеи провел заседание комиссии по борьбе с наркотиками

В работе комиссии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ республики Владимир Нарожный, и.о. премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев, главный федеральный инспектор полпреда президента в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, руководство УФСБ, МВД, прокураторы, Верховного суда региона, а также главы муниципальных образований республики.



По информации министра внутренних дел Адыгеи Олега Безсмельницына, в прошлом году выявлено 298 наркопреступлений, из которых 124 связаны с незаконным сбытом наркотиков. В суд направлено 211 уголовных дел, 199 лиц понесли уголовное наказание. Из незаконного оборота изъято 15 кг наркотических средств. За истекший период полицейские совместно с представителями образовательных учреждений провели 2,2 тыс. профилактических мероприятий с детьми и молодежью.



Начальник УФСИН Виталий Перхорович доложил, что в исправительных учреждениях республики находятся около 480 человек, осужденных за наркопреступления. Из них 46 человек состоят на наркоучете. В прошлом году пресечено 22 факта поставок на территорию подведомственных учреждений, изъято свыше 1 кг наркотиков, возбуждены уголовные дела. С осужденными ведутся соответствующие беседы и психокоррекционная работа.



«Особое внимание необходимо обратить на мониторинг сети интернет, посредством которой идет распространение наркотических средств. Вместе с тем важно совершенствовать общее межведомственное взаимодействие по пресечению наркотрафика в республику. Кроме того, осужденные и освобожденные из мест лишения свободы, подверженные влиянию наркотиков, должны получать всю информацию о деятельности реабилитационных центров, а также иметь возможность трудоустроиться», — заявил глава республики.