В Краснодаре пройдет фестиваль пианиста Дениса Мацуева

Краснодарский край

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  • Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском Музыкальном театре 12-14 апреля состоится фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

12 апреля будет концерт в двух отделениях. В первом — «Чайковский-гала» — выступят Граф Муржа (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Мария Баянкина (сопрано) и Лев Бакиров (фортепиано). Во втором Денис Мацуев в сопровождении Кубанского симфонического оркестра исполнит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

13 апреля в первой части музыкальной программы выступят Даниил Бессонов (скрипка), Елисей Мысин (фортепиано), Андрей Зайцев (кларнет) и Борислав Струлев (виолончель). Во второй Денис Мацуев с Кубанским симфоническим оркестром исполнят Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

14 апреля выдающийся пианист и команда музыкантов сыграют джазовые стандарты и импровизации на классические темы.

Начало всех концертов в 18:30. Стоимость билетов от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

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