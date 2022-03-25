В Краснодаре пройдет фестиваль пианиста Дениса Мацуева

12 апреля будет концерт в двух отделениях. В первом — «Чайковский-гала» — выступят Граф Муржа (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Мария Баянкина (сопрано) и Лев Бакиров (фортепиано). Во втором Денис Мацуев в сопровождении Кубанского симфонического оркестра исполнит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.

13 апреля в первой части музыкальной программы выступят Даниил Бессонов (скрипка), Елисей Мысин (фортепиано), Андрей Зайцев (кларнет) и Борислав Струлев (виолончель). Во второй Денис Мацуев с Кубанским симфоническим оркестром исполнят Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

14 апреля выдающийся пианист и команда музыкантов сыграют джазовые стандарты и импровизации на классические темы.

Начало всех концертов в 18:30. Стоимость билетов от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.