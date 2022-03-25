В Краснодаре допросили блогера по уголовному делу о критике президента Лукашенко

Михаил Беньяш опубликовал в своем телеграм-канале постановления о возбуждении уголовных дел по ст. 368 УК РБ «Оскорбление Президента Республики Беларусь» и ст. 391 УК РБ «Оскорбление судьи или народного заседателя». Их возбудили в белорусском СК из-за роликов, которые краснодарский блогер опубликовал на своем ютуб-канале на фоне протестов в Республике Беларусь.

Следователь посчитал, что в первом ролике — в нем говорится о президенте Республике Беларусь, который ходил с автоматом около резиденции во время массовых беспорядков в 2020 году — блогер «допустил выраженные в неприличной форме оскорбления в адрес президента, а также негативную оценку, которые унижают честь и достоинство главы государства, его авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет государства».

Во втором ролике Леонид Кудинов, по мнению следователя ОВД гомельского отдела СК РБ, оскорбил судью суда Железнодорожного района Гомеля Алексея Хлыщенкова.

Постановления составили 12 ноября 2021 года.