В Краснодаре допросили блогера по уголовному делу о критике президента Лукашенко
24 марта адвокат Михаил Беньяш сообщил, что краснодарские следователи допросили блогера Леонида Кудинова из-за роликов об акции протеста в Республике Беларусь в 2020 году
Михаил Беньяш опубликовал в своем телеграм-канале постановления о возбуждении уголовных дел по ст. 368 УК РБ «Оскорбление Президента Республики Беларусь» и ст. 391 УК РБ «Оскорбление судьи или народного заседателя». Их возбудили в белорусском СК из-за роликов, которые краснодарский блогер опубликовал на своем ютуб-канале на фоне протестов в Республике Беларусь.
Следователь посчитал, что в первом ролике — в нем говорится о президенте Республике Беларусь, который ходил с автоматом около резиденции во время массовых беспорядков в 2020 году — блогер «допустил выраженные в неприличной форме оскорбления в адрес президента, а также негативную оценку, которые унижают честь и достоинство главы государства, его авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет государства».
Во втором ролике Леонид Кудинов, по мнению следователя ОВД гомельского отдела СК РБ, оскорбил судью суда Железнодорожного района Гомеля Алексея Хлыщенкова.
Постановления составили 12 ноября 2021 года.
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24 марта 2022 года в рамках УПК блогера допросили краснодарские следователи в присутствии адвоката Михаила Беньяша. Сам допрос длился полтора часа. Кудинов на нем присутствовал в качестве подозреваемого.
Адвокат Михаил Беньяш считает, что депортация Кудинову не грозит.
«Рано или поздно это дело прекратят», — рассказал Беньяш журналисту Юга.ру.
Напомним, массовые протесты в Республике Беларусь начались летом 2020 года после выборов президента страны. Сразу после закрытия избирательных участков в Беларуси начались массовые протесты. Более подробно об этом можно прочитать в нашем материале.