Последние выходные марта на Кубани будут дождливыми

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на 25-27 марта

В Краснодаре 25 марта, по данным сервиса «Яндекс.Погода», весь день будет идти дождь. Температура воздуха составит 5 °С. Ветер южный, 2-3 м/с.

На выходных, 26-27 марта, в кубанской столице будет пасмурно, временами дождь. В субботу днем потеплеет до 8 °С и будь дуть ветер со скоростью 7 м/с. В воскресенье ветер усилится до 11 м/с, временами порывы до 19 м/с. Температура воздуха днем составит 7 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что в пятницу по краю переменная облачность. Местами дождь. В предгорных и горных районах с мокрым снегом и снегом. Ночью и утром налипание мокрого снега. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 4…9 °С.Температура воздуха в горах составит 0…5 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами дождь. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5…10 °С.

На выходных в крае будут идти дожди. Это связано с прохождением фронтальных разделов. Большая часть осадков выпадет 27 марта. Местами в крае и на Черноморском побережье пройдут сильные ливни. В предгорных районах — дожди с мокрым снегом.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. В воскресенье — 15-20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. Температура воздуха ночью составит 1…6 °С, местами в юго-восточных предгорных районах будет +1…-4 °С. Днем — 7…12 °С, в горах ожидается 0…5 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в воскресенье до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2…7 °С, днем — 7…12 °С.