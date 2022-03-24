На Кубани прокуратура прекратила полномочия трех депутатов из-за сокрытия 21 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Калининском районе досрочно прекратили полномочия три депутата. Еще один ушел по собственному желанию

В Калининском районе прокуратура провела в администрации проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. После этого некоторые депутаты лишились полномочий.

За 2020 год четыре депутата скрыли в общей сумме 21,2 млн рублей. Кроме того, в декларациях они не отразили семь земельных участков площадью 30 га, два жилых помещения площадью 79 кв. метров и четыре автомобиля. Один из депутатов не указал, что вместе с супругой является учредителем юрлица.

После проверки трое депутатов досрочно прекратили полномочия по требованию прокуратуры, еще один ушел по собственному желанию. Еще шесть депутатов, в том числе председатель районного совета, получили предупреждения.

Как писали Юга.ру, прокуратура Кубани привлекла к дисциплинарной ответственности 59 сотрудников Роспотребнадзора. Они скрыли 10,3 млн рублей. 

Калининский район Коррупция Прокуратура

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