На Кубани прокуратура прекратила полномочия трех депутатов из-за сокрытия 21 млн рублей

В Калининском районе досрочно прекратили полномочия три депутата. Еще один ушел по собственному желанию

В Калининском районе прокуратура провела в администрации проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. После этого некоторые депутаты лишились полномочий.

За 2020 год четыре депутата скрыли в общей сумме 21,2 млн рублей. Кроме того, в декларациях они не отразили семь земельных участков площадью 30 га, два жилых помещения площадью 79 кв. метров и четыре автомобиля. Один из депутатов не указал, что вместе с супругой является учредителем юрлица.

После проверки трое депутатов досрочно прекратили полномочия по требованию прокуратуры, еще один ушел по собственному желанию. Еще шесть депутатов, в том числе председатель районного совета, получили предупреждения.