Кубанские аэропорты будут закрыты еще дольше

Напомним, первый раз аэропорты Кубани закрыли утром 24 февраля после заявления президента РФ Владимира Путина о начале «спецоперации» в Украине. С тех пор запрет на полеты продлевают уже в пятый раз.

На этот раз режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 3:45 1 апреля.

В списке все так же находятся Краснодар, Анапа, Геленджик, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Отметим, что аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме.

Как писали Юга.ру, почти половину сотрудников краснодарского аэропорта перевели в режим простоя. Они продолжают получать 2/3 от оклада и проходят курсы повышения квалификации. Сокращений в аэропорту не планируется.