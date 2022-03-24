Кубанские аэропорты будут закрыты еще дольше

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 марта Росавиация еще на неделю закрыла кубанские аэропорты

Напомним, первый раз аэропорты Кубани закрыли утром 24 февраля после заявления президента РФ Владимира Путина о начале «спецоперации» в Украине. С тех пор запрет на полеты продлевают уже в пятый раз.

На этот раз режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 3:45 1 апреля. 

В списке все так же находятся Краснодар, Анапа, Геленджик, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Отметим, что аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме.

Как писали Юга.ру, почти половину сотрудников краснодарского аэропорта перевели в режим простоя. Они продолжают получать 2/3 от оклада и проходят курсы повышения квалификации. Сокращений в аэропорту не планируется.

Анапа Аэропорты Геленджик Краснодар

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