В краснодарском Музыкальном театре выступит «Донбасс Опера»

На сцене покажут балет-феерию «Малыш и Карлсон» (начало в 12:00, стоимость билетов от 100 до 300 рублей, 6+) и «Тысяча и одна ночь» (начало в 18:30, стоимость билетов от 200 до 500 рублей, 16+). Билеты доступны на сайте Музыкального театра.

Театр создан в 1932 году на базе Луганского театра оперы и балета. В 1936-м в городе Сталино (сегодня Донецк) начали строить новое здание по проекту архитектора Котовского. 12 апреля 1941 года театр открыл свой первый сезон премьерой оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». С 1977 года носит название академический.

Во время вооруженного конфликта на востоке Украины театр оказался в сложном положении. Поскольку на территории Донбасса были заблокированы все финансовые операции, артисты и персонал по несколько месяцев не получали зарплату. Тем не менее? театр продолжил работу, открыв 4 октября 2014 года новый сезон премьерой — опереттой «Летучая мышь».

В разное время «Донбасс Опера» посетил с гастролями Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Астрахань, Волгоград, Москву и другие города России. Сегодня в репертуаре Донецкого театра оперы и балета более 50 наименований — произведения украинской, российской и западноевропейской классики.

14 марта на странице «Донбасс Оперы» во ВКонтакте появилось видео, на котором видно, как балетная труппа исполняет групповой танец на музыку Людвига Минкуса из балета «Баядерка», выстроившись на сцене в линии 22-й и последней букв латинского алфавита.