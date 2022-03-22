На Восточном обходе Краснодара зафиксировали пробку в 13 км

Краснодарский край

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  • © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру
    © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

В Краснодаре на Восточном обходе в сторону Адыгеи 22 марта образовалась 10-балльная пробка

С утра 22 марта краснодарцы жалуются в соцсетях на сильную пробку. Она образовалась на участке Восточного обхода. По словам водителей, причиной многочасового затора стал ремонт дороги.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено от Ростовского шоссе до поселка Индустриального по направлению в сторону Адыгеи. Длина пробки около 13 км, значительная часть затора обозначена бордовым цветом. Это значит, что машины там почти не двигаются.

  • © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты», https://yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта «Яндекс.Карты», https://yandex.ru/maps

Водители пишут, что на трассе произошло уже несколько ДТП и а затор не становится меньше.

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