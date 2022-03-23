В России запустили сервис для бизнеса «Биржа импортозамещения». Что это такое и как научиться им пользоваться?

Кубанским предпринимателям расскажут, что такое «Биржа импортозамещения» и как пользоваться новым сервисом

Что такое «Биржа импортозамещения»? Это новый онлайн-сервис для предпринимателей, созданный Минпромторгом и Минцифры по поручению правительства РФ. Его запустили на электронной торговой площадке Газпромбанка на базе Государственной информационной системы промышленности. Разработать сервис решили в связи с повышением спроса на отечественную промышленную продукцию. В дальнейшем в него включат иностранных поставщиков, готовых продолжать сотрудничество с Россией.

Какие возможности дает сервис заказчикам и поставщикам? Среди преимуществ для заказчиков:

быстрый поиск аналогов зарубежных поставщиков и продукции;

каталог импортной продукции, производители которой уходят с российского рынка, чтобы успеть вовремя оформить поставку на ЭТП ГПБ;

автоматическая проверка поставщиков и продукции на соответствие требованиям.

Возможности для поставщиков:

наращивание объема продаж отечественных аналогов. Возможность поиска новых заказчиков и рынков сбыта;

автоматическая рассылка приглашений к торгам каждый раз, когда заказчикам нужен товар;

размещение до 30 позиций в прайс-листе бесплатно, если есть готовность указать, какую аналогичную зарубежную продукцию замещает товар.

Как научиться пользоваться сервисом? Для кубанских бизнесменов 24 марта в 11:00 пройдет бесплатный вебинар по использованию биржи. Расскажут про нее преподаватель института повышения квалификации Московского государственного юридического университета Татьяна Песегова и директор по развитию композитных инвестиционных сервисов электронной торговой площадки Газпромбанка Сергей Калинин. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Также найти ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте сервиса. Там есть видео и инструкции в текстовом формате.