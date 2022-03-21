В Новороссийске таможенник получил два года колонии за взятку
Начальник отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийского западного таможенного поста получил 90 тыс. рублей от представительницы двух компаний
21 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Новороссийске осудили бывшего начальника отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийского западного таможенного поста. Мужчина получил 90 тыс. рублей от представительницы компаний ООО «ЭверестТракинг» и «Экспресс логистик плюс». Женщина предложила деньги в обмен на «ускорение оформления транзитных деклараций на ввозимый в порт Новороссийска груз» и «минимизацию таможенного контроля грузов», которые сопровождали компании.
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Фактический руководитель двух компаний перечислил сотруднице 97 тыс. рублей, 20 марта 2021 года она передала 90 тыс. рублей таможеннику. После передачи денег его задержали.
Самого таможенника в итоге осудили на два года колонии общего режима. Представительница двух фирм получила год условно за передачу денег.