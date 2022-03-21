В Новороссийске таможенник получил два года колонии за взятку

Начальник отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийского западного таможенного поста получил 90 тыс. рублей от представительницы двух компаний

21 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Новороссийске осудили бывшего начальника отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийского западного таможенного поста. Мужчина получил 90 тыс. рублей от представительницы компаний ООО «ЭверестТракинг» и «Экспресс логистик плюс». Женщина предложила деньги в обмен на «ускорение оформления транзитных деклараций на ввозимый в порт Новороссийска груз» и «минимизацию таможенного контроля грузов», которые сопровождали компании.

Фактический руководитель двух компаний перечислил сотруднице 97 тыс. рублей, 20 марта 2021 года она передала 90 тыс. рублей таможеннику. После передачи денег его задержали.