На Кубани задержали замруководителя регионального Россельхознадзора

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 20 марта задержали замруководителя южного управления Россельхознадзора

На территории Кубани 20 марта задержали одного из заместителей руководителя южного управления Россельхознадзора сообщил, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В момент задержания замруководителя получал деньги через посредника. По предварительным данным, они могли быть получены в рамках совершения противоправных действий.

В пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю Юга.ру не стали комментировать ситуацию. В управлении Россельхознадзора журналистке подтвердили задержание замруководителя и сказали, что ничего не знают о его причинах.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре будут судить бывшего замдиректора городского департамента транспорта. Его подозревают во взяточничестве.

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