На Кубани задержали замруководителя регионального Россельхознадзора
В Краснодарском крае 20 марта задержали замруководителя южного управления Россельхознадзора
На территории Кубани 20 марта задержали одного из заместителей руководителя южного управления Россельхознадзора сообщил, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В момент задержания замруководителя получал деньги через посредника. По предварительным данным, они могли быть получены в рамках совершения противоправных действий.
В пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю Юга.ру не стали комментировать ситуацию. В управлении Россельхознадзора журналистке подтвердили задержание замруководителя и сказали, что ничего не знают о его причинах.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре будут судить бывшего замдиректора городского департамента транспорта. Его подозревают во взяточничестве.