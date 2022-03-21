На Кубани задержали замруководителя регионального Россельхознадзора

На территории Кубани 20 марта задержали одного из заместителей руководителя южного управления Россельхознадзора сообщил, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В момент задержания замруководителя получал деньги через посредника. По предварительным данным, они могли быть получены в рамках совершения противоправных действий.

В пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю Юга.ру не стали комментировать ситуацию. В управлении Россельхознадзора журналистке подтвердили задержание замруководителя и сказали, что ничего не знают о его причинах.