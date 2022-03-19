С мая между Анапой и Минском начнет курсировать пассажирский поезд

18 марта «Белорусская железная дорога» сообщила о возобновлении поездов, из Минска в Анапу. Продажи билетов на это направления начались с 10 марта.

«В первый рейс поезд отправится из Минска 2 мая в 10:58 и прибудет в Анапу 4 мая в 13:00. Из Анапы поезд отправится в этот же день 4 мая в 17:55 и прибудет в Минск 6 мая в 18:59. В дальнейшем поезд № 390/389 будет курсировать один раз в четыре дня», — говорится в сообщении компании.