В Краснодаре начались работы по сохранению здания Штаба Добровольческой армии генерала Корнилова

19 марта в мэрии Краснодара сообщили о начале работ по сохранению объекта культурного наследия на улице Калинина, 100

По данным администрации Краснодара, противоаварийные работы в здании Штаба Добровольческой армии генерала Корнилова проводит компания «Термстрой» по муниципальному контракту. Сам дом огородили и обработали деревянные конструкции защитными средствами. В дальнейшем чиновники планируют заключить контракт на разработку проекта реставрации и капитального ремонта.

Здание, построенное в 1912 году, во время Гражданской войны использовалось в качестве штаба Добровольческой армии под командованием генерала Лавра Корнилова. Оно включено в реестр объектов культурного наследия народов РФ.

По данным газеты «Коммерсантъ-Юг», стоимость противоаварийных работ составляет 10,8 млн рублей.