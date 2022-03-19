В Краснодаре начались работы по сохранению здания Штаба Добровольческой армии генерала Корнилова

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

19 марта в мэрии Краснодара сообщили о начале работ по сохранению объекта культурного наследия на улице Калинина, 100

По данным администрации Краснодара, противоаварийные работы в здании Штаба Добровольческой армии генерала Корнилова проводит компания «Термстрой» по муниципальному контракту. Сам дом огородили и обработали деревянные конструкции защитными средствами. В дальнейшем чиновники планируют заключить контракт на разработку проекта реставрации и капитального ремонта.

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Здание, построенное в 1912 году, во время Гражданской войны использовалось в качестве штаба Добровольческой армии под командованием генерала Лавра Корнилова. Оно включено в реестр объектов культурного наследия народов РФ.

По данным газеты «Коммерсантъ-Юг», стоимость противоаварийных работ составляет 10,8 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что дом архитектора Косякина в Краснодаре продали за 15 млн рублей при начальной стоимости в 4,9 млн рублей. 

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