В Сочи будут судить организаторов финансовой пирамиды. Они похитили почти 400 млн рублей
Финансовую пирамиду организовали пятеро человек, трое из них — жители Кубани
18 марта пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о завершении уголовного дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По этому делу проходят пятеро человек, которые под видом ООО в течение года принимали деньги, в том числе, от жителей Кубани. Своим клиентам они обещали доход от высоких процентов по вкладам.
Уточняется, что пострадавшими по делу о мошенничестве проходят 875 человек. Общий ущерб полицейские оценивают в 378 млн рублей. Все подозреваемые сейчас находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.