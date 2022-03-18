В Сочи будут судить организаторов финансовой пирамиды. Они похитили почти 400 млн рублей

18 марта пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о завершении уголовного дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По этому делу проходят пятеро человек, которые под видом ООО в течение года принимали деньги, в том числе, от жителей Кубани. Своим клиентам они обещали доход от высоких процентов по вкладам.