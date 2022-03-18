В Сочи будут судить организаторов финансовой пирамиды. Они похитили почти 400 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Финансовую пирамиду организовали пятеро человек, трое из них — жители Кубани

18 марта пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила о завершении уголовного дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По этому делу проходят пятеро человек, которые под видом ООО в течение года принимали деньги, в том числе, от жителей Кубани. Своим клиентам они обещали доход от высоких процентов по вкладам.

Уточняется, что пострадавшими по делу о мошенничестве проходят 875 человек. Общий ущерб полицейские оценивают в 378 млн рублей. Все подозреваемые сейчас находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы. 

Мошенничество Финансы

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