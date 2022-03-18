Власти Кубани пообещали отреставрировать здание художественного музея в Краснодаре

Пресс-служба администрации сообщила, что управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выдало разрешение на ремонт фасада здания художественного музея на улице Красной, 15. Это часть краснодарского музея им. Коваленко, который находится через дорогу.

Дом построили в начале 20-го века по проекту архитектора Ивана Мальгерба. В 1917 году там находился Краснодарский химико-технологический институт. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало от бомбардировки. В послевоенные годы его отреставрировали и надстроили третий этаж. С 1989 года там находится художественный музей.