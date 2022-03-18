Власти Кубани пообещали отреставрировать здание художественного музея в Краснодаре
18 марта администрация Краснодарского края сообщила о планах отреставрировать фасад «Екатеринодарской конторы Госбанка» на Красной, 15
Пресс-служба администрации сообщила, что управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выдало разрешение на ремонт фасада здания художественного музея на улице Красной, 15. Это часть краснодарского музея им. Коваленко, который находится через дорогу.
Дом построили в начале 20-го века по проекту архитектора Ивана Мальгерба. В 1917 году там находился Краснодарский химико-технологический институт. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало от бомбардировки. В послевоенные годы его отреставрировали и надстроили третий этаж. С 1989 года там находится художественный музей.
Ранее в «Екатеринодарской конторе Госбанка» уже отремонтировали кровлю, отреставрировал фасады, столярные изделия окон и входных дверей, парадную лестницу, интерьеры первого и второго этажей. Время проведения новых ремонтных работ не уточняется.
Напомним, Юга.ру писали, что в 2014 году выставочные площади краснодарского музея им. Коваленко увеличили за счет реконструкции «Екатеринодарской конторы Госбанка». Работы тогда проводили за счет краевого бюджета.