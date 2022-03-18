В Тбилисском районе отметили годовщину присоединения Крыма
18 марта 2022 года в Тбилисском районе отметили годовщину вступления Крыма в состав РФ
Этому событию в Тбилисском районе посвятили концерт и флешмоб.
С годовщиной жителей поздравил глава района Евгений Ильин.
Завершилось мероприятие автофлешмобом #СвоихНеБросаем. Колонна автомобилей с флагами проехала по главным улицам станицы Тбилисской.
Восемь лет назад Крым и Севастополь вошли в состав РФ как полноправные субъекты. Севастополь получил статус города федерального значения.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума 16 марта 2014 года. Договор о вхождении был подписан 18 марта 2014 года.