В Тбилисском районе отметили годовщину присоединения Крыма

Краснодарский край

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  • © Фото Татьяны Давидчик
    © Фото Татьяны Давидчик

18 марта 2022 года в Тбилисском районе отметили годовщину вступления Крыма в состав РФ

Этому событию в Тбилисском районе посвятили концерт и флешмоб.

С годовщиной жителей поздравил глава района Евгений Ильин.

Завершилось мероприятие автофлешмобом #СвоихНеБросаем. Колонна автомобилей с флагами проехала по главным улицам станицы Тбилисской.

  • © Фото Татьяны Давидчик
    © Фото Татьяны Давидчик

Восемь лет назад Крым и Севастополь вошли в состав РФ как полноправные субъекты. Севастополь получил статус города федерального значения.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума 16 марта 2014 года. Договор о вхождении был подписан 18 марта 2014 года.

Крым Тбилисский район

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