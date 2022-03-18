В Тбилисском районе отметили годовщину присоединения Крыма

18 марта 2022 года в Тбилисском районе отметили годовщину вступления Крыма в состав РФ

Завершилось мероприятие автофлешмобом #СвоихНеБросаем. Колонна автомобилей с флагами проехала по главным улицам станицы Тбилисской.

Этому событию в Тбилисском районе посвятили концерт и флешмоб.

Восемь лет назад Крым и Севастополь вошли в состав РФ как полноправные субъекты. Севастополь получил статус города федерального значения.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума 16 марта 2014 года. Договор о вхождении был подписан 18 марта 2014 года.