В Краснодаре женщина вынесла из квартир сумки на 3 млн рублей. Некоторые она подменила

Краснодарские полицейские задержали женщину, которая во время уборки в квартирах обворовывала хозяек. Она придумала целую схему, как заработать на этом

В пресс-службе УМВД по Краснодару 17 марта сообщили, что в полицию города поступило несколько жалоб от жительниц улиц Дальней и Кубанской Набережной. Они рассказали, что подозревают домработницу в краже дороги сумочек на 3 млн рублей. Все они нанимали на работу одну и ту же женщину.

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Полицейские задержали подозреваемую на очередном месте работы. Она рассказала, что во время уборки в квартирах фотографировала дорогие сумочки и отправляла фото перекупщикам, для их оценки. Вещи она продавала через курьера. Некоторые сумочки она подменяла похожими, но менее качественными. Таким образом ей удалось заработать 1,5 млн рублей.