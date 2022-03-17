В Краснодаре женщина вынесла из квартир сумки на 3 млн рублей. Некоторые она подменила
Краснодарские полицейские задержали женщину, которая во время уборки в квартирах обворовывала хозяек. Она придумала целую схему, как заработать на этом
В пресс-службе УМВД по Краснодару 17 марта сообщили, что в полицию города поступило несколько жалоб от жительниц улиц Дальней и Кубанской Набережной. Они рассказали, что подозревают домработницу в краже дороги сумочек на 3 млн рублей. Все они нанимали на работу одну и ту же женщину.
Полицейские задержали подозреваемую на очередном месте работы. Она рассказала, что во время уборки в квартирах фотографировала дорогие сумочки и отправляла фото перекупщикам, для их оценки. Вещи она продавала через курьера. Некоторые сумочки она подменяла похожими, но менее качественными. Таким образом ей удалось заработать 1,5 млн рублей.
Против нее возбудили уголовное дело о по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.