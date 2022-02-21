В Краснодаре грабитель оставил на месте преступления паспорт и одежду

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18-летний краснодарец ночью украл из квартиры деньги, но оставил взамен куртку и паспорт

В полицию Краснодара обратился житель улицы Пашковской с заявлением о краже. Он рассказал, что, проснувшись утром, обнаружил в доме беспорядок. При этом пропали 5 тыс. рублей, ключи от машины, а в одной из комнат висела чужая куртка, в кармане которой был паспорт.

Полицейские задержали грабителя на пересечении улиц Красной и Северной. Им оказался 18-летний житель Краснодара. Грабитель признался в краже и рассказал, что зашел в дом через открытую дверь. После того как он ушел с места преступления, вспомнил, что забыл там куртку и паспорт.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. Краснодарец находится под подпиской о невыезде.

Как писали Юга.ру, в октябре житель Краснодара ограбил офис микрозаймов с игрушечным пистолетом. Деньги ему были нужны на поход в сауну.

Кражи Краснодар Полиция

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