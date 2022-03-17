В Краснодаре поезд насмерть сбил женщину

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17 марта в Краснодаре тепловоз сбил 42-летнюю местную жительницу

На железнодорожной станции «МЖК» в Краснодаре между улицами Володарского и Тихорецкой 17 марта тепловоз насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около 12:00, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Погибшей оказалась 42-летняя местная жительница. На месте работают оперативники, они проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Юга.ру неоднократно писали о случаях смерти под поездом. В январе в Краснодаре грузовой поезд сбил женщину на рельсах, а в Староминском районе поезд врезался в легковушку. Водитель погибла. 

Краснодар Поезда смерть

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