В Краснодаре поезд насмерть сбил женщину

На железнодорожной станции «МЖК» в Краснодаре между улицами Володарского и Тихорецкой 17 марта тепловоз насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около 12:00, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Погибшей оказалась 42-летняя местная жительница. На месте работают оперативники, они проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.