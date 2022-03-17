У «Ласточки» в Сочи изменится расписание

Из-за проведения футбольной РПЛ «Ласточки» в Сочи на один день изменят расписание

«Ласточка» Сочи — Имеретинский курорт изменит своей расписание 20 марта из-за футбольного матча Российской Премьер-Лиги. В этот день пригородный поезд не будет останавливаться на станциях «Известия» и «Олимпийская деревня».

Первая «Ласточка» отправляется из Сочи в Имеретинский курорт 20 марта в 1:12 и будет находиться в пути 41 минуту, последняя — в 17:31. Также между курортами курсирует обычный пригородный поезд. Время поездки на нем дольше на 10-20 минут.

В этот день ФК «Сочи» проведет матч на домашней арене «Фишт» с самарскими «Крыльями Советов». Игра начнется в 16:30.