У «Ласточки» в Сочи изменится расписание

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Из-за проведения футбольной РПЛ «Ласточки» в Сочи на один день изменят расписание

«Ласточка» Сочи — Имеретинский курорт изменит своей расписание 20 марта из-за футбольного матча Российской Премьер-Лиги. В этот день пригородный поезд не будет останавливаться на станциях «Известия» и «Олимпийская деревня». 

Первая «Ласточка» отправляется из Сочи в Имеретинский курорт 20 марта в 1:12 и будет находиться в пути 41 минуту, последняя — в 17:31. Также между курортами курсирует обычный пригородный поезд. Время поездки на нем дольше на 10-20 минут.

В этот день ФК «Сочи» проведет матч на домашней арене «Фишт» с самарскими «Крыльями Советов». Игра начнется в 16:30. 

Как писали Юга.ру, в феврале из-за матчей футбольной премьер-лиги пригородные поезда уже меняли расписание. Отметим, с 1 января в электричках Кубани и Адыгеи подорожал проезд. 

Поезда Сочи Футбол

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