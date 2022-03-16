В Краснодаре временно закрыли дом престарелых

В Краснодаре прокуратура Прикубанского округа совместно с органами пожарного надзора и Роспотребнадзором провела проверку в одном из частных пансионатов для престарелых.

В учреждении жили 20 человек. Ведомства сочли, что частный дом не соответствовал требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании деятельности владельца дома престарелых незаконной до тех пор, пока все нарушения не устранят. Суд иск удовлетворил и пансионат временно закрыли. Как пояснили журналисту Юга.ру в прокуратуре, людей на это время вернут в семьи.