В Краснодаре временно закрыли дом престарелых
После прокурорской проверки в Краснодаре приостановил работу дом престарелых
В Краснодаре прокуратура Прикубанского округа совместно с органами пожарного надзора и Роспотребнадзором провела проверку в одном из частных пансионатов для престарелых.
В учреждении жили 20 человек. Ведомства сочли, что частный дом не соответствовал требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании деятельности владельца дома престарелых незаконной до тех пор, пока все нарушения не устранят. Суд иск удовлетворил и пансионат временно закрыли. Как пояснили журналисту Юга.ру в прокуратуре, людей на это время вернут в семьи.
Как писали Юга.ру, в декабре по требованию прокуратуры в Сочи закрыли частный детский сад. Дети там спали на пятиуровневых кроватях, а полотенец и постельных принадлежностей не хватало на всех. Кроме того, детсад использовал нежилые помещения, которые не соответствовали правилам пожарной безопасности.