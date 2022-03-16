В Краснодаре открылась выставка «Магия творчества»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском выставочном зале 16 марта открылась экспозиция живописи и графики «Магия творчества»

Представлено около 60 работ десяти членов краевого союза художников. Посетители увидят пейзажи (большое внимание будет уделено городским и сельским), натюрморты, жанровые композиции, абстракции и произведения, выполненные в других художественных направлениях. Проект посвящен 85-летию Кубани.

Выставка «Магия творчества» будет работать до 24 марта по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов — от 50 до 100 рублей. Возрастное ограничение 0+.

Как писали Юга.ру, до 20 марта в музее имени Коваленко работает коллективная художественная выставка «Цветущие». Представлено около 70 произведений шести местных художниц. Среди авторов — Валерия Пичугина, Виктория Метелица, Светлана Егудина, Ольга Каленская, Маргарита Чиндяскина, Елена Саенко.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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В Краснодаре открылась выставка «Магия творчества»

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