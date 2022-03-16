В Краснодаре без тепла остались 35 тыс. человек

Вечером 15 марта в Краснодаре произошла утечка газа на магистральной трубе. Теплоснабжение отключили в 150 многоквартирных домах

Около 20:30 15 марта в Краснодаре между улицей Генерала Трошева и поселком Плодородным зафиксировали утечку газа на магистральной трубе. Чтобы устранить аварию, пришлось отключить котельную.

Из-за этого без теплоснабжения остались 150 многоэтажек, в которых живут 35 тыс. человек. В зону отключения попала улица Московская (от Байбакова до Воробьева) и микрорайон Губернский. Ремонт проводили специалисты «Краснодаргоргаз».

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграме вечером 15 марта, что место утечки обнаружили и работы должны были завершить в 2:00 — 4:00 часа ночи. Также он обещал 16 марта обсудить ситуацию, чтобы в будущем подобные ЧП не повторялись.

В ЕДДС Краснодара сообщили, что утечка газа устранена и подача газа на котельную восстановлена. Специалисты запускают котельную и обещают, что тепло в дома вернется к 11:00.