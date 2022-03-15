Власти Краснодара хотят, чтобы сахар продавали на ярмарках выходного дня
Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил организовать продажу сахара на ярмарках
15 марта мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что поручил организовать продажу сахара на ярмарках выходного дня, начиная с 19 марта. Также увеличится и количество самих ярмарок. Где они будут находиться, пока не уточняется.
Кроме того, Алексеенко написал, что власти города собираются «в ручном режиме» контролировать доступность сахара для горожан.
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«Торговля (ретейлеры) объясняет проблемы ажиотажным спросом. Сахара за последние две недели краснодарцы купили в пять раз больше, чем за то же время год назад. Но почему со складов не везут сколько нужно? Объясняют сбоем логистики», — написал Алексеенко.
Ранее Юга.ру писали, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объяснил отсутствие сахара в некоторых магазинах края. По его словам, большие объемы сахара находятся на складах и не поступают в магазины. Он также обратился в ФАС и потребовал проверить цены в магазинах.