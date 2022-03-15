Власти Краснодара хотят, чтобы сахар продавали на ярмарках выходного дня

15 марта мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что поручил организовать продажу сахара на ярмарках выходного дня, начиная с 19 марта. Также увеличится и количество самих ярмарок. Где они будут находиться, пока не уточняется.

Кроме того, Алексеенко написал, что власти города собираются «в ручном режиме» контролировать доступность сахара для горожан.