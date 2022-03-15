Власти Краснодара хотят, чтобы сахар продавали на ярмарках выходного дня

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Влады Мандрыки
    © Фото Влады Мандрыки

Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил организовать продажу сахара на ярмарках

15 марта мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что поручил организовать продажу сахара на ярмарках выходного дня, начиная с 19 марта. Также увеличится и количество самих ярмарок. Где они будут находиться, пока не уточняется.

Кроме того, Алексеенко написал, что власти города собираются «в ручном режиме» контролировать доступность сахара для горожан.

Читайте также:

«Торговля (ретейлеры) объясняет проблемы ажиотажным спросом. Сахара за последние две недели краснодарцы купили в пять раз больше, чем за то же время год назад. Но почему со складов не везут сколько нужно? Объясняют сбоем логистики», — написал Алексеенко.

Ранее Юга.ру писали, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объяснил отсутствие сахара в некоторых магазинах края. По его словам, большие объемы сахара находятся на складах и не поступают в магазины. Он также обратился в ФАС и потребовал проверить цены в магазинах.

Андрей Алексеенко Краснодар Продукты питания

Новости

Власти Краснодара хотят, чтобы сахар продавали на ярмарках выходного дня
В центре Краснодара отреставрируют историческое здание
Глава Тимашевска пригласил оставшихся без заработка блогеров поработать дворниками и рабочими. Возможен карьерный рост
Спасатели нашли в горах Сочи парапланериста с переломом позвоночника
В Динском районе будут судить депутата после ДТП, в котором погибла супружеская пара
В Краснодаре в 2022 году снесут 14 аварийных многоквартирных домов. Они уже расселены

Лента новостей

«Дни частных кинотеатров сочтены»
Сегодня, 11:35
«Дни частных кинотеатров сочтены»
Поговорили о будущем киноиндустрии в России
Морская терапия
Сегодня, 13:00 Партнерский
Морская терапия
Как отдохнуть в Сириусе и сэкономить на проживании
Что вы купили с запасом в связи с повышением цен?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте