На Кубани водитель Mercedes скончался после лобового ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Малышевой, Юга.ру
    © Фото Елены Малышевой, Юга.ру

На трассе в Темрюкском районе 14 марта в лобовой аварии погиб водитель иномарки

14 марта около 19:30 на трассе в Темрюкском районе Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с полуприцепом. От удара иномарка вылетела с дороги, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте. Водителя КамАЗа с травмами доставили в центральную районную больницу Темрюка.

Как писали Юга.ру, 14 марта в Краснодаре Range Rover проехал на красный сигнал светофора и протаранил Volkswagen. Одного водителя доставили в больницу. В полиции проводят проверку.

ДТП смерть Темрюкский район

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На Кубани водитель Mercedes скончался после лобового ДТП
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