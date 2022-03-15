В Краснодаре иномарка вылетела на красный свет и протаранила легковушку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 14 марта в Краснодаре Range Rover протаранил на светофоре Volkswagen

ДТП произошло около 21:10 14 марта в Краснодаре на пересечении с улицей Старокубанской. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару, один из водителей решил проехать на красный свет и врезался в другой автомобиль.

Водитель Range Rover двигался по улице Селезнева в сторону Трамвайной и на перекрестке со Старокубанской решил проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате он врезался в Volkswagen. 

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen. Его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Как писали Юга.ру, несколько дней назад под Новороссийском на трассе КамАЗ с зерном столкнулся с 11 легковыми автомобилями. Водитель грузовика погиб, еще три человека получили легкие травмы.  

ДТП Краснодар

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В Краснодаре иномарка вылетела на красный свет и протаранила легковушку
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