В Краснодаре иномарка вылетела на красный свет и протаранила легковушку

ДТП произошло около 21:10 14 марта в Краснодаре на пересечении с улицей Старокубанской. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару, один из водителей решил проехать на красный свет и врезался в другой автомобиль.

Водитель Range Rover двигался по улице Селезнева в сторону Трамвайной и на перекрестке со Старокубанской решил проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате он врезался в Volkswagen.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen. Его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Как писали Юга.ру, несколько дней назад под Новороссийском на трассе КамАЗ с зерном столкнулся с 11 легковыми автомобилями. Водитель грузовика погиб, еще три человека получили легкие травмы.