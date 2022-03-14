На Кубани 900 соцработникам обещают выплатить по 1 млн рублей на ипотеку

На Кубани 900 соцработникам планируют выдать сертификаты на сумму 1 млн рублей для первоначального взноса по ипотеке. В этот список входят учителя, врачи и работники учреждений, подведомственных министерству труда и соцразвития края, сообщили в пресс-службе кубанской администрации.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, Кубань одна из первых ввела такую меру поддержки. Таким образом власти хотят создать условия для специалистов, чтобы они оставались работать в крае.

«Порядка 460 человек уже подали документы, 67 из них получили свидетельство о праве на выплату. Теперь у них есть три месяца, чтобы найти подходящее жилье в регионе и оформить ипотечную сделку», — сказал Кондратьев.

Право получить 1 млн рублей предоставляется тем, кто прожил в Краснодарском крае в течение последних десяти лет, не обеспечен жильем либо площадь имеющегося у него в собственности жилья составляет менее 10 кв. метров на одного члена семьи. После получения денег специалист должен отработать пять лет в бюджетных учреждениях Кубани по профессии.

Программа будет действовать и в 2023 году. Списки претендентов на получение сертификатов до 1 сентября 2022 года краевые ведомства должны предоставить в министерство ТЭК и ЖКХ. Те, кто уже включен в списки, но не получит выплату в этом году, сохраняют первоочередное право получения денежных средств на следующий год.