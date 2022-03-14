В Procter & Gamble сообщили о повышении цен на товары для гигиены и бытовую химию в России

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо одного из дистрибьюторов P&G пишет, что компания предупреждает клиентов о повышении стоимости продукции в среднем на 43%.

На средства для стирки закупочные цены вырастут в пределах 30%, на средства для мытья посуды — в пределах 26%, профессиональные средства для уборки — на 74%, товары для гигиены — на 47%, средства женской гигиены — 33%, товары для красоты и здоровья — 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.

В офисе в Восточной Европе рассказали газете, что повышение цен связано с ситуацией на российском рынке, трудностями с логистикой, курсом валют и подорожанием транспортировки. Там отметили, что цены в магазинах останутся на усмотрение самих ретейлеров.