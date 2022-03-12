В Краснодарском крае будут ежедневно анализировать цены на продукты
На Кубани введут ежедневный мониторинг цен на продукты
Такую задачу губернатор Вениамин Кондратьев поставил на заседании краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Заместитель главы Кубани Александр Руппель предупредил, что по некоторым позициям возможно незначительное увеличение цены. По его словам, в основном это связано с ростом курса валют или перебоями в поставках из других стран. Однако, по мнению Руппеля, многое зависит от потребительского спроса. По его словам, закупая продукты в больших объемах, люди сами толкают цены вверх.
«Вижу много сообщений по ситуации с сахаром — здесь та же история. Сейчас границы для сахара закрыты, он останется внутри страны. В нашем крае его много — запасов хватит с лихвой до следующего урожая. Налажены новые логистические цепочки, есть все возможности держать цену в норме. Но производители сейчас просто не успевают заполнять резко выстрелившую потребность в магазинах, поэтому вынуждены поднимать цены, чтобы гарантировать запас. Хочу, чтобы каждый понимал, — чтобы стабилизировать цену на сахар нужно, в первую очередь, вернуться к нормальному спросу на него», — рассказал Александр Руппель, добавив, что сегодня все магазины работают в штатном режиме, а запас большинства продовольственных товаров на складах обеспечен в достаточном объеме.
Как писали Юга.ру, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился в Федеральную антимонопольную служба с требованием проверить обоснованность завышения цен на сахар в регионе. По его словам, запасов продукции в крае достаточно, но ее большой объем находится на складах.
11 марта журналистка Юга.ру пошла в ближайшие супермаркеты, чтобы проверить наличие продукции. Помимо сахара с полок пропали некоторые марки макарон, соли, муки. Сотрудники торговых сетей рассказали, что товар есть, но он находится на складе.