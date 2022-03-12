В Краснодарском крае будут ежедневно анализировать цены на продукты

Такую задачу губернатор Вениамин Кондратьев поставил на заседании краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Заместитель главы Кубани Александр Руппель предупредил, что по некоторым позициям возможно незначительное увеличение цены. По его словам, в основном это связано с ростом курса валют или перебоями в поставках из других стран. Однако, по мнению Руппеля, многое зависит от потребительского спроса. По его словам, закупая продукты в больших объемах, люди сами толкают цены вверх.

«Вижу много сообщений по ситуации с сахаром — здесь та же история. Сейчас границы для сахара закрыты, он останется внутри страны. В нашем крае его много — запасов хватит с лихвой до следующего урожая. Налажены новые логистические цепочки, есть все возможности держать цену в норме. Но производители сейчас просто не успевают заполнять резко выстрелившую потребность в магазинах, поэтому вынуждены поднимать цены, чтобы гарантировать запас. Хочу, чтобы каждый понимал, — чтобы стабилизировать цену на сахар нужно, в первую очередь, вернуться к нормальному спросу на него», — рассказал Александр Руппель, добавив, что сегодня все магазины работают в штатном режиме, а запас большинства продовольственных товаров на складах обеспечен в достаточном объеме.

Как писали Юга.ру, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился в Федеральную антимонопольную служба с требованием проверить обоснованность завышения цен на сахар в регионе. По его словам, запасов продукции в крае достаточно, но ее большой объем находится на складах.

11 марта журналистка Юга.ру пошла в ближайшие супермаркеты, чтобы проверить наличие продукции. Помимо сахара с полок пропали некоторые марки макарон, соли, муки. Сотрудники торговых сетей рассказали, что товар есть, но он находится на складе.