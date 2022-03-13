Из-за ремонта в Сочи перекрыли улицу Пятигорскую и отключили воду у 1,5 тыс. жителей

Краснодарский край

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  • © Фото kaboompics с сайта pixabay.com
    © Фото kaboompics с сайта pixabay.com

В Хостинском районе Сочи 13 марта «Водоканал» начал ремонт магистральных водоводов

Из-за ремонта подачу воды будут ограничивать на улицах Земнухова, Лизы Чайкиной, Молодогвардейской, Тюленина, Громовой, Пятигорской, Шевцовой и Кошевого. Для земляных работ полностью перекрыто движение машин по улице Пятигорской от дома 17 до 17/56. Завершить ремонт намерены до вечера 13 марта.

В то же время сотрудники «Водоканала» ремонтируют магистральный водовод по Курортному проспекту, 98/18. Отключение воды затронет только этот дом. Завершить работы планируют до 18:00 13 марта.

Водоснабжение Капремонт Сочи

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