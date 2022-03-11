В Краснодаре отремонтируют участки дорог на 33 улицах

В 2022 в Краснодаре отремонтируют 33 участка дорог рядом с социально-значимыми объектами

В Краснодаре в 2022 ujle по проектe «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 33 улицы. Участки ремонтируют вблизи социально значимых-объектов. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на одной улице ремонт уже завершили и еще четыре находятся в завершающей стадии.

На всех дорогах специалисты заменят бордюры, отремонтируют тротуары, въезды и съезды в улицы, парковки заменят дорожные знаки и светофоры, нанесут соответствующую дорожную разметку

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что важно обеспечить удобный подход и подъезд, прежде всего, детским садам, школам, больницам, а также объектам культуры.