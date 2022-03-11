В Краснодаре отремонтируют участки дорог на 33 улицах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2022 в Краснодаре отремонтируют 33 участка дорог рядом с социально-значимыми объектами

В Краснодаре в 2022 ujle по проектe «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 33 улицы. Участки ремонтируют вблизи социально значимых-объектов. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на одной улице ремонт уже завершили и еще четыре находятся в завершающей стадии. 

На всех дорогах специалисты заменят бордюры, отремонтируют тротуары, въезды и съезды в улицы, парковки заменят дорожные знаки и светофоры, нанесут соответствующую дорожную разметку

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что важно обеспечить удобный подход и подъезд, прежде всего, детским садам, школам, больницам, а также объектам культуры.

Дороги ремонтируют в близи медучреждений:

  • улица Героя Яцкова — к лечебно-хирургическому центру клиники «Екатерининской» на ул. им. Героя Яцкова, 2/2;
  • улица Зиповская — к флюорографическому кабинету поликлиники № 10 на Ростовском Шоссе, 6/1 и клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России на ул. Зиповской, 4/1;
  • улица 5-я Дорожная — к городской поликлинике № 8 на улице 3-й Целиноградской, 1.

Около образовательных и досуговых учреждений:

  • улица Волгоградская, ведущая к Краснодарскому высшему военному училищу имени генерала армии С. М. Штеменко;
  • улица Героя Яцкова до Восточно-Кругликовской, на которой находится детская школа лидерства «Звёзды»;
  • улица Гражданская от Механической до дома № 34 — к детской библиотеке;
  • улица Зиповская, где расположена частная начальная школа «Академическая гимназия»;
  • улица Некрасова в сторону детского сада «Позитивия»;
  • улица Новгородская — к школе № 14;
  • переулок Дорожный в поселке Индустриальном, в направлении школы № 62;
  • улица Тепличная, в сторону к школе № 94, где ремонтные работы уже завершены.

Рядом со спортивными объектами:

  • улица Героя Яцкова в направлении спортивного комплекса «Екатеринодар»;
  • проезд Затонный, ведущий к спортивному комплексу «Олимп».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на месяц закрыли из-за ремонта участок улицы Седина. Работы планируют закончить 3 апреля. Там строят сети водоотведения. 

Краснодар Ремонт дорог

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