В Краснодаре отремонтируют участки дорог на 33 улицах
В 2022 в Краснодаре отремонтируют 33 участка дорог рядом с социально-значимыми объектами
В Краснодаре в 2022 ujle по проектe «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 33 улицы. Участки ремонтируют вблизи социально значимых-объектов. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на одной улице ремонт уже завершили и еще четыре находятся в завершающей стадии.
На всех дорогах специалисты заменят бордюры, отремонтируют тротуары, въезды и съезды в улицы, парковки заменят дорожные знаки и светофоры, нанесут соответствующую дорожную разметку
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что важно обеспечить удобный подход и подъезд, прежде всего, детским садам, школам, больницам, а также объектам культуры.
Дороги ремонтируют в близи медучреждений:
- улица Героя Яцкова — к лечебно-хирургическому центру клиники «Екатерининской» на ул. им. Героя Яцкова, 2/2;
- улица Зиповская — к флюорографическому кабинету поликлиники № 10 на Ростовском Шоссе, 6/1 и клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России на ул. Зиповской, 4/1;
- улица 5-я Дорожная — к городской поликлинике № 8 на улице 3-й Целиноградской, 1.
Около образовательных и досуговых учреждений:
- улица Волгоградская, ведущая к Краснодарскому высшему военному училищу имени генерала армии С. М. Штеменко;
- улица Героя Яцкова до Восточно-Кругликовской, на которой находится детская школа лидерства «Звёзды»;
- улица Гражданская от Механической до дома № 34 — к детской библиотеке;
- улица Зиповская, где расположена частная начальная школа «Академическая гимназия»;
- улица Некрасова в сторону детского сада «Позитивия»;
- улица Новгородская — к школе № 14;
- переулок Дорожный в поселке Индустриальном, в направлении школы № 62;
- улица Тепличная, в сторону к школе № 94, где ремонтные работы уже завершены.
Рядом со спортивными объектами:
- улица Героя Яцкова в направлении спортивного комплекса «Екатеринодар»;
- проезд Затонный, ведущий к спортивному комплексу «Олимп».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на месяц закрыли из-за ремонта участок улицы Седина. Работы планируют закончить 3 апреля. Там строят сети водоотведения.