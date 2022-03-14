«Авито» объявил о мерах поддержки для предпринимателей

Программа поддержки включает новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях.

«Авито» — социально ориентированный бизнес. И наша задача и то, ради чего «Авито» был создан, — продолжать объединять 80 млн человек на нашей платформе, как мы это делали всегда. Сегодня «Авито» — это неотъемлемая часть бизнес-инфраструктуры страны. За 15 лет работы мы доказали устойчивость нашей бизнес-модели. Цель «Авито» сегодня как платформы для бизнеса — поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне»,— отметил гендиректор компании «Авито» Владимир Правдивый.

Компания объявляет о разработке комплекса первичных мер поддержки предпринимателей. Цель данных инициатив по поддержке вертикалей — поддержать пользователей и предпринимателей, дать им возможность продолжать работу, развиваться и охватывать новую аудиторию среди 80 млн клиентов «Авито» по всей России.

«Авито» будет предоставлять оперативную аналитику в ряде категорий для внешних клиентов, запустит B2B Hub со специальным разделом о поддержке бизнеса и программы обучения и онбординга.



Банки-партнеры «Авито» работают в рамках НСПК (Национальная система платежных карт), которая сможет обеспечить бесперебойность приемов платежей на территории РФ.

Инициативы по поддержке вертикалей «Товары», «Авто», «Недвижимость», «Услуги», «Работа»:

● расширение возможностей «Авито.Доставки», подключение новых каналов: постаматы, курьерская доставка;

● запуск аналитического инструмента для продавцов «Аналитика спроса»;

● бесплатный функционал мультилокаций — инструмент, позволяющий продавцам выбирать регионы, в которых им наиболее интересно показывать свои объявления, со скидкой 20%;

● развитие сервисов для дилеров, усиление мер для проверки достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов автомобилей;

● подготовка инструментов для застройщиков;

● разработка инструментов аренды жилья для ускоренной интеграции и обучения новых пользователей;

● инвестиции во внешний маркетинг, направленный на поддержку спроса и предложения на площадке;

● продвижение «Авито.Услуги» и привлечение заказчиков во все категории;

● подготовка программы скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей на платформе;

● увеличение ресурсов в развитие сервиса «Авито.Подработка»;

● поддержка соискателей обучающими материалами;

● усиление работы в рамках соглашения с региональными центрами занятости.