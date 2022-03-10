В Краснодаре в кинотеатрах покажут концерт BTS. Это будет прямая трансляция из Сеула
В кинотеатрах Краснодара 12 марта состоится прямая трансляция из Сеула концерта известного корейского бойбенда BTS
История группы началась в 2013 году. Мировая известность пришла к коллективу три года спустя после выхода второго студийного альбома Wings. В 2017 году BTS стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене, одержав победу на Billboard Music Awards в номинации «Лучший артист социальных сетей».
Концерт в Сеуле состоится два раза. Он будет демонстрироваться в кинотеатрах сетей «Формула Кино OZ», «Монитор» и «Киномакс». Начало сеансов в 11:45 и в 15:45. Билеты еще в продаже, но осталось очень мало.
Также Юга.ру составили список фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах с 10 марта. Кроме того, на экранах сетей «Формула Кино OZ» и «Киномакс» можно увидеть аниме «Мой сосед Тоторо» 1988 года культового японского режиссера Хаяо Миядзаки.