Это — Сережа Колесников из Крымска, и вы можете ему помочь. Чтобы не остаться запертым в четырех стенах, мальчику нужна новая коляска
Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Сережи
Сережа — 11-летний мальчишка с серьезным и внимательным взглядом. Совсем недавно он взял в руки свою первую игрушку, а еще научился самостоятельно садиться, вставать на четвереньки и ползать.
У Сережи ДЦП. Каждое новое достижение ребенка — результат многолетней реабилитации и усилий мамы.
У Евгении Колесниковой были сложные роды: малыш перенес обвитие пуповиной, гипоксию и кровоизлияние в мозг. Первый месяц жизни мальчик провел в больнице, но главное — выжил. Диагноз — детский церебральный паралич — врачи поставили только через год.
Каждый день Евгения занимается с сыном гимнастикой, проводит тренировки на вертикализаторе, регулярно возит ребенка на реабилитацию в краевой центр. Все, чтобы Сережа как можно скорее сделал первые самостоятельные шаги. А пока, на цыпочках и с поддержкой, мальчик доходит до своей коляски. Она — единственный способ не оставаться запертым в стенах дома.
«Для некоторых — это [прогулки на улицы] мелочь, а для них [детей с ДЦП] — очень значимое событие» — говорит Евгения Колесникова.
Как и все мальчишки в этом возрасте Сережа активно растет и прогулочная коляска уже стала ему мала: ноги попадают в колеса, ребенок сползает и травмируется. Врачи рекомендуют купить новую: с подголовником и опорой для ног. Но бесплатно такие не выдают, а накопить на нее с социальных пособий семье из двух человек просто невозможно.
Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Сережи.
Цена коляски — 215 348 рублей.
Как помочь Сереже?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите
Сережа Колесников);
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в
назначении платежа укажите: организация лечения Сережа Колесников);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в
назначении платежа укажите: организация лечения Сережа Колесников;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного
кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Сережа Колесников);
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав
банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Сереже и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.