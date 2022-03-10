Это — Сережа Колесников из Крымска, и вы можете ему помочь. Чтобы не остаться запертым в четырех стенах, мальчику нужна новая коляска

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Сережа Колесников © Фото Евгении Колесниковой
    Сережа Колесников © Фото Евгении Колесниковой

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Сережи

Сережа 11-летний мальчишка с серьезным и внимательным взглядом. Совсем недавно он взял в руки свою первую игрушку, а еще научился самостоятельно садиться, вставать на четвереньки и ползать.

У Сережи ДЦП. Каждое новое достижение ребенка  результат многолетней реабилитации и усилий мамы.

У Евгении Колесниковой были сложные роды: малыш перенес обвитие пуповиной, гипоксию и кровоизлияние в мозг. Первый месяц жизни мальчик провел в больнице, но главное — выжил. Диагноз — детский церебральный паралич — врачи поставили только через год.

Каждый день Евгения занимается с сыном гимнастикой, проводит тренировки на вертикализаторе, регулярно возит ребенка на реабилитацию в краевой центр. Все, чтобы Сережа как можно скорее сделал первые самостоятельные шаги. А пока, на цыпочках и с поддержкой, мальчик доходит до своей коляски. Она — единственный способ не оставаться запертым в стенах дома.

«Для некоторых — это [прогулки на улицы] мелочь, а для них [детей с ДЦП] — очень значимое событие» — говорит Евгения Колесникова.

Как и все мальчишки в этом возрасте Сережа активно растет и прогулочная коляска уже стала ему мала: ноги попадают в колеса, ребенок сползает и травмируется. Врачи рекомендуют купить новую: с подголовником и опорой для ног. Но бесплатно такие не выдают, а накопить на нее с социальных пособий семье из двух человек просто невозможно.

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Сережи.

Цена коляски — 215 348 рублей.

Как помочь Сереже?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите
Сережа Колесников);
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в
назначении платежа укажите: организация лечения Сережа Колесников);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в
назначении платежа укажите: организация лечения Сережа Колесников;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного
кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Сережа Колесников);
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав
банковские реквизиты и квитанцию.

Обо всех способах оказать помощь Сереже и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.

Благотворительность Медицина Русфонд

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Это — Сережа Колесников из Крымска, и вы можете ему помочь. Чтобы не остаться запертым в четырех стенах, мальчику нужна новая коляска
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