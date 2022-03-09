В трех краснодарских детских садах начали оказывать психологическую помощь родителям

Детские сады № 24, № 175 и «Сказка» в Краснодаре получили федеральные гранты на оказание психолого-педагогической и методической помощи родителям и законным представителям детей

9 марта пресс-слжуба администрации Краснодара сообщила, что три городских детских сада теперь оказывают психологическую помощь родителям, законным представителям детей и тем, кто собирается взять ребенка, оставшегося без попечения.

По словам директора департамента образования Алексея Некрасова, в таких центрах поддержки родители смогут проконсультироваться по общим вопросам по уходу, воспитанию и образованию ребенка, а также по вопросам «укрепления института семьи, семейных традиций и отношений».

Консультация проходит по предварительной записи. Сначала нужно задать вопрос, а потом — выбрать удобное время для посещения центра или онлайн-беседы.