В трех краснодарских детских садах начали оказывать психологическую помощь родителям

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Детские сады № 24, № 175 и «Сказка» в Краснодаре получили федеральные гранты на оказание психолого-педагогической и методической помощи родителям и законным представителям детей

9 марта пресс-слжуба администрации Краснодара сообщила, что три городских детских сада теперь оказывают психологическую помощь родителям, законным представителям детей и тем, кто собирается взять ребенка, оставшегося без попечения.

По словам директора департамента образования Алексея Некрасова, в таких центрах поддержки родители смогут проконсультироваться по общим вопросам по уходу, воспитанию и образованию ребенка, а также по вопросам «укрепления института семьи, семейных традиций и отношений».

Консультация проходит по предварительной записи. Сначала нужно задать вопрос, а потом — выбрать удобное время для посещения центра или онлайн-беседы.

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На сайте детского сада «Сказка» сообщается, что бесплатную консультацию может получить любой родитель. Беседы там проводят, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, воспитатель-учитель.
 
Более подробную информацию можно найти на сайтах детских садов, получивших гранты:

детский сад № 24;

детский сад «Сказка»;

детский сад № 175.

В мэрии уточнили, что средства федеральных грантов пойдут также на покупку компьютеров и игрового оборудования, программного обеспечения и заработную плату специалистов.

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