Из-за дождя со снегом затопило кладбище хутора Ленина вблизи Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото FotoZeit с сайта pixabay.com
    © Фото FotoZeit с сайта pixabay.com

Жители хутора Ленина в социальных сетях показывают фото затопленного из-за снега с дождем местного кладбища

Осадки в краевом центре не прекращались в общей сложности 12 часов — начались ночью 7 марта и продолжались до обеда следующего дня.

«По колено воды, невозможно подойти к могилам родственников, если только вплавь. Почему на эту проблему не обращают внимание? Неужели тяжело сделать канаву, чтоб вода туда уходила?» — цитирует человека, который поделился фотографиями затопленного кладбища, телеграм-канал «Типичный Краснодар».

Как пишет «КП-Кубань», в ближайшее время на кладбище приедет техника для откачки воды.

Напомним, центр Краснодара в ночь на 8 марта остался без воды. Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло на улица Гудимы, Ленина, Коммунаров, Орджоникидзе, Суворова, Железнодорожной, Вишняковой, Гоголя, Карасунской, Базовской, Дмитриевской дамбы, а также переулке Тракторном. На долгое время воды лишились 16 многоэтажных и 8 частных домов, где проживают 6 тыс. 600 человек.

Водоснабжение кладбище

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Из-за дождя со снегом затопило кладбище хутора Ленина вблизи Краснодара
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