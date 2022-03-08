Центр Краснодара в ночь на 8 марта остался без воды

Краснодарский край

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  • © Фото Arcaion с сайта pixabay.com
    © Фото Arcaion с сайта pixabay.com

В центре Краснодара 7 марта с 23:00 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения

Без воды остались жители улиц Гудимы, Ленина, Коммунаров, Орджоникидзе, Суворова, Железнодорожной, Вишняковой, Гоголя, Карасунской, Базовской, Дмитриевской дамбы, а также переулка Тракторного. Воды нет в 16 многоэтажных и 8 частных домах, где проживают 6 тыс. 600 человек.

Восстановить водоснабжение панировалось за четыре-пять часов, однако утром 8 марта стало известно, что сделать это пока не удалось. «Краснодар Водоканал» продолжает работы.

Водоснабжение Краснодар

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