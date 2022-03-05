В Краснодаре на месяц закрыли участок улицы Седина
Из-за ремонта сетей водоотведения в Краснодаре с 5 марта для автомобилистов закрыли участок улицы Седина
В Краснодаре с 5 марта «Росводоканал Краснодар» начал строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм и протяженностью около 100 метров на улице Седина, 85.
Работы планируют закончить 3 апреля. До этого времени автомобилисты не смогут проехать по одной полосе от дома № 85 на улице Седина при движении от Чапаева к Карасунской.
В пресс-службе мэрии Краснодара отметили, что строительство выполнят современным методом горизонтально направленного бурения без отключения жителей от услуг водоотведения.
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