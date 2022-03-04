В выходные дни циклон принесет на Кубань дожди и похолодание

На Кубани 4-6 марта из-за циклона понизится температура и пройдут дожди

В Краснодаре 4 марта синоптики краевого гидрометцентра обещают порывы ветра до 15-17 м/с и небольшие осадки. Температура воздуха днем 5-7 °С.

По краю дожди, местами с мокрым снегом. Вечером ливни, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер западный 6-11 м/с, утром и днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем 3…8 °С; в горах -1…+4 °С. На Черноморском побережье ночью 1…6 °С, днем 6…11 °С.

В субботу в Краснодаре ожидается дождь. В воскресенье будет солнечно. Температура воздуха днем 6-7, ночью -1…+1. Ветер 3-6 м/с.

В крае на выходных будет действовать циклон, который принесет дожди, понижение температуры и сильный ветер.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в субботу в отдельных районах осадки усилятся. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 17-22 м/с, в воскресенье 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 °С. Днем в субботу 3…8 °С, в воскресенье 1…6 °С. В горах ночью -2…-7 °С, днем 0…5 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега, в субботу они усилятся на участке от Джубги до Магри. Ветер северо-западный и северный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 1…6 °С, днем 5…10 °С.