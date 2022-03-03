В Краснодаре столкнулись легковушка и троллейбус

Краснодарский край

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  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

В Краснодаре днем 3 марта легковушка врезалась в троллейбус

Утром 3 марта очевидцы сообщили журналисту Юга.ру, что на пересечении улиц Ставропольской и Ким столкнулись иномарка и троллейбус. По их словам, движение на участке не перекрывали, автомобили могли проехать по улице.

В пресс-службе УМВД Краснодара рассказали журналисту, что сообщение о ДТП поступило в полицию в 11:35. Установлено, что за рулем легкового автомобиля Kia находился 32-летний житель станицы Северской. 

Он ехал по Ставропольской в сторону Вишняковой, хотел перестроится в другой ряд, чтобы повернуть на улицу Ким и не уступил дорогу троллейбусу, который двигался по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение. Никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, вечером 26 февраля 24-летняя девушка ехала домой со своей полуторагодовалой дочерью и столкнулась с экскаватором. В результате ДТП девушка погибла.

ДТП Краснодар Общественный транспорт

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