В Краснодаре 24-летняя девушка погибла в ДТП с экскаватором

Вечером 26 февраля в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» написали, что на улице Героя Посадского легковушка влетела в экскаватор. На кадрах ролика, который опубликовали очевидцы, видно ковш экскаватора, который раздавил автомобиль.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 18:50. Установлено, что 24-летняя водитель Hyundai Accent ехала по улице Тихорецкой, превысила скорость и на мокрой дороге не справилась с управлением. В результате она выехала на встречную полосу и столкнулась с экскаватором.

Девушка за рулем иномарки скончалась на месте. Вместе с ней в автомобиле была ее полуторагодовалая дочь. Ребенка доставили в больницу. Известно, что они возвращались домой с прогулки. В полиции проводят доследственную проверку.

Как писали Юга.ру, 17 февраля в Краснодаре грузовик сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерка, попавшая под колеса, скончалась на месте.