Власти Краснодара планируют сделать ливневку на Дмитриевской Дамбе до конца 2022 года

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, кроме строительства канализации там также отремонтируют канализационно-насосную станцию на улице Горького.

На сайте мэрии Краснодара опубликовали пресс-релиз о планах чиновников построить ливневую канализацию на участке Дмитриевской Дамбы от Суворова до Горького. Проектно-изыскательские работы обещают закончить до 21 марта.

По данным мэрии города, специалисты проектируют также ливневку на улице Гудимы, где после дождя постоянно топит дворы и многоквартирные дома.

«Проектирование планируют завершить в третьем квартале текущего года, а сами работы — в первом полугодии 2023 года», — говорится в сообщении администрации города.

В 2022 — 2023 годах чиновники планируют построить канализацию, в том числе, на улице Беговой — от улицы Бульвар строителей до Заречной и в Пашковском микрорайоне на Садовой — от Ленина до Энергетиков, на Энергетиков — от Садовой до Трамвайной и на улице Шевченко — от Евдокии Бершанской до Мачуги.