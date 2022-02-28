Власти Краснодара планируют сделать ливневку на Дмитриевской Дамбе до конца 2022 года
28 февраля мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил построить ливневую канализацию на участке Дмитриевской Дамбы
На сайте мэрии Краснодара опубликовали пресс-релиз о планах чиновников построить ливневую канализацию на участке Дмитриевской Дамбы от Суворова до Горького. Проектно-изыскательские работы обещают закончить до 21 марта.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, кроме строительства канализации там также отремонтируют канализационно-насосную станцию на улице Горького.
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По данным мэрии города, специалисты проектируют также ливневку на улице Гудимы, где после дождя постоянно топит дворы и многоквартирные дома.
«Проектирование планируют завершить в третьем квартале текущего года, а сами работы — в первом полугодии 2023 года», — говорится в сообщении администрации города.
В 2022 — 2023 годах чиновники планируют построить канализацию, в том числе, на улице Беговой — от улицы Бульвар строителей до Заречной и в Пашковском микрорайоне на Садовой — от Ленина до Энергетиков, на Энергетиков — от Садовой до Трамвайной и на улице Шевченко — от Евдокии Бершанской до Мачуги.