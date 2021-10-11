Мэр Тимашевска создал новый аккаунт в инстаграме, чтобы не платить взломщикам 50 тыс. рублей

Мошенники потребовали у мэра Тимашевска Николая Панина 50 тыс. рублей за доступ к аккаунту

6 октября пресс-секретарь мэра связался с мошенниками и узнал их требования. Инстаграм-аккаунт оценили в 50 тыс. рублей, а в противном случае пообещали удалить. Панин сообщил, что связался с поддержкой социальной сети.

Напомним, 6 октября мошенники взломали инстаграм мэра Тимашевска Николая Панина. Взломщики опубликовали в аккаунте пост, в котором собирали деньги на операцию матери Панина.

11 октября мэр Тимашевска рассказал, что создал новую страницу в инстаграме взамен взломаной, чтобы поддерживать общение с горожанами. Панин подчеркнул, что это временная мера и он намерен вернуть оригинальный аккаунт.

Юга.ру писали, что в июле мошенники взломали личный инстаграм-аккаунт вице-губернатора Кубани Анны Миньковой. Взломщики тоже просили помочь со сбором денег для операции матери.