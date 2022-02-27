Российские врачи в открытом письме Путину призвали к миру

В открытом письме главе государства медицинские работники призвали к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем.



«Как и во все времена, мы не разделяем воюющих на своих и чужих. Мы давали клятву помогать всем людям, вне зависимости от национальности, вероисповедания или политических взглядов. Но сейчас нашей помощи недостаточно. Боевые действия заберут множество жизней, покалечат столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях...», — говорится в письме, которое на момент создания новости подписали 6 тыс. 413 человек.



Как пишут авторы письма, на территории проведения спецоперации находятся их родные, друзья, пациенты и коллеги. И среди них нет ни одного человека, кому бы происходящее шло на пользу. В конце письма они требуют немедленного установления мира.



Напомним, 23 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сказал о проведении специальной операции в Донбассе. Такое решение, по словам президента, принято после просьб ДНР и ЛНР о помощи.