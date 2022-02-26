В Краснодаре на Кубанской набережной в окне заметили неизвестного с винтовкой

В окне элитной многоэтажки на Кубанской набережной сняли на видео человека с винтовкой

На кадрах съемки можно различить как из окна высовывается ствол винтовки. Автор видео называет человека с оружием «мамкиным снайпером» и утверждает, что «он вроде бы даже стрелял».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сказали, что к 19:00 обращений по данному случаю к ним не поступало.

Ранее на этой неделе незадачливый краснодарский грабитель забыл на месте преступления паспорт и одежду.