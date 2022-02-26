В Краснодаре на Кубанской набережной в окне заметили неизвестного с винтовкой
В окне элитной многоэтажки на Кубанской набережной сняли на видео человека с винтовкой
Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» выложил 26 февраля видео, снятое с балкона многоквартирного дома на Кубанской набережной.
На кадрах съемки можно различить как из окна высовывается ствол винтовки. Автор видео называет человека с оружием «мамкиным снайпером» и утверждает, что «он вроде бы даже стрелял».
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сказали, что к 19:00 обращений по данному случаю к ним не поступало.
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