В Краснодаре на Кубанской набережной в окне заметили неизвестного с винтовкой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Телеграм-канал «Телетайп Краснодара», T.me/s/tipichkras
    © Телеграм-канал «Телетайп Краснодара», T.me/s/tipichkras

В окне элитной многоэтажки на Кубанской набережной сняли на видео человека с винтовкой

Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» выложил 26 февраля видео, снятое с балкона многоквартирного дома на Кубанской набережной.

На кадрах съемки можно различить как из окна высовывается ствол винтовки. Автор видео называет человека с оружием «мамкиным снайпером» и утверждает, что «он вроде бы даже стрелял».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сказали, что к 19:00 обращений по данному случаю к ним не поступало.

Ранее на этой неделе незадачливый краснодарский грабитель забыл на месте преступления паспорт и одежду.

Краснодар Оружие Происшествия

Новости

В Краснодаре на Кубанской набережной в окне заметили неизвестного с винтовкой
Из Сочи начали вывозить туристов. Сочинский аэропорт заработал как временный хаб
На почту управделами администрации Краснодарского края пришло письмо из Ямало-Ненецкого МФЦ со словами «остановите это безумие»
Правозащитники считают, что на митинге в Краснодаре задержали более 55 человек. Но официальной информации пока нет
Директор краснодарской благотворительной организации призвал граждан не прекращать пожертвования
До конца выходных будет перекрыта часть улицы Героя Яцкова в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте