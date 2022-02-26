До конца выходных будет перекрыта часть улицы Героя Яцкова в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

  • Перекресток улиц Героя Яцкова и Героев-разведчиков © Скриншот с сайта Google.com/maps
    Перекресток улиц Героя Яцкова и Героев-разведчиков © Скриншот с сайта Google.com/maps
  • Пересечение улиц Героя Яцкова и Восточно-Кругликовской © Скриншот с сайта Google.com/maps
    Пересечение улиц Героя Яцкова и Восточно-Кругликовской © Скриншот с сайта Google.com/maps

26 и 27 февраля в связи с ремонтом закрыт для проезда 700-метровый отрезок краснодарской улицы Героя Яцкова

В мэрии Краснодара объявили, что «с наступлением благоприятных погодных условий возобновляется ремонт дороги <...> на участке протяжённостью 0,7 км — от улицы Героев Разведчиков до улицы Восточно-Кругликовской».

В связи с этим движение транспорта на этом отрезке улицы Героя Яцкова будет ограничено до 20:00 воскресенья, 27 февраля. Водителей просят искать альтернативные маршруты проезда к жилым домам в этом районе, а также к детсаду № 199, лечебно-хирургическому центру клиники «Екатерининская» и спорткомплексу «Екатеринодар».

Напомним, что с завтрашнего дня также меняется схема движения на участке 73-100 км трассы А-290 Новороссийск — Керчь в районе хутора Белого.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

Новости

На почту управделами администрации Краснодарского края пришло письмо из Ямало-Ненецкого МФЦ со словами «остановите это безумие»
Правозащитники считают, что на митинге в Краснодаре задержали более 55 человек. Но официальной информации пока нет
Директор краснодарской благотворительной организации призвал граждан не прекращать пожертвования
До конца выходных будет перекрыта часть улицы Героя Яцкова в Краснодаре
Мэрия Краснодара собирается закупить резистограф для обследования деревьев
ЦБ РФ планирует увеличить выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

Лента новостей

Реклама на сайте