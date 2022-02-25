Тбилисский район отчитался о работе за 2021 год

Краснодарский край

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  • © Фото Ксении Волобуевой
    © Фото Ксении Волобуевой

25 февраля глава района Евгений Ильин провел открытую сессию совета Тбилисского района Краснодарского края

Участие в сессии приняли депутат госдумы Алексей Езубов, руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, председатель совета муниципального образования Тбилисский район Александр Савченко, депутаты совета муниципального образования Тбилисский район, представители силовых структур, руководители предприятий, учреждений, организаций района, представители общественных объединений, почетные граждане района, главы сельских поселений.

Они обсудили сделанное за 2021 год в образовании, здравоохранении, жилищной политике, молодежной политике, культуре, спорте, сельском хозяйстве, предпринимательстве, дорожном хозяйстве, транспорте, ЖКХ.

  • © Фото Ксении Волобуевой
    © Фото Ксении Волобуевой
  • © Фото Ксении Волобуевой
    © Фото Ксении Волобуевой

Полный текст отчета администрации Тбилисского района о работе за 2021 год со статистикой и источниками финансирования можно посмотреть здесь.

Сельское хозяйство Тбилисский район Экономика

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