Тбилисский район отчитался о работе за 2021 год

Участие в сессии приняли депутат госдумы Алексей Езубов, руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, председатель совета муниципального образования Тбилисский район Александр Савченко, депутаты совета муниципального образования Тбилисский район, представители силовых структур, руководители предприятий, учреждений, организаций района, представители общественных объединений, почетные граждане района, главы сельских поселений. Они обсудили сделанное за 2021 год в образовании, здравоохранении, жилищной политике, молодежной политике, культуре, спорте, сельском хозяйстве, предпринимательстве, дорожном хозяйстве, транспорте, ЖКХ.

Полный текст отчета администрации Тбилисского района о работе за 2021 год со статистикой и источниками финансирования можно посмотреть здесь.