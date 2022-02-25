В Адыгее обсудили соцподдержку граждан, прибывших из Украины

И. о. премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев провел совещание о соцподдержке людей, прибывших в республику из Украины из-за «военной операции»

Он обсудил с коллегами быстрое межведомственное взаимодействие и материальную помощь в размере 10 тыс. рублей каждому беженцу.

«Выработан единый алгоритм действий от поступления обращения на единый номер «112» до передачи сформированных списков получателей выплаты в министерство труда и социального развития Ростовской области, которое является уполномоченным органом на выплату данной материальной помощи», — сообщили в профильном ведомстве.

«Совместно с республиканским отделением партии «Единая Россия» проводим благотворительную акцию в помощь жителям ЛНР и ДНР. Благодаря неравнодушным гражданам оперативно сформировали более 12 тонн гуманитарного груза», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи поручил собрать гуманитарную помощь для беженцев из Луганска и Донецка.